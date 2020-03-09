«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ Клуб из Казахстана выиграл серию 4-1.

«Барыс» на своем льду обыграл «Металлург» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Антон Сагадеев (дубль), Даррен Диц, Павел Акользин (дубль). За «Магнитку» забили Николай Кулемин и Артем Минулин.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Барыса». Клуб из столицы Казахстана вышел во второй раунд плей-офф вслед за СКА, ЦСКА и «Ак Барсом».

КХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

5-й матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сагадеев, 4, 15. Дитц, 6. Акользин, 26, 60 — Кулемин, 6. Минулин, 29.

Счет в серии - 4:1.