«И побили нас хорошо, и обыграли». Воробьев - о серии с «Барысом» Клуб из Казахстана выиграл серию 4-1.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги серии против «Барыса».

«Барыс» с победой в серии. «Барыс» был мощнее нас. С народом у нас не очень хорошо. Мы заканчивали в два иностранца и с ребятами из Кургана. Поэтому и побили нас хорошо, и, в конце концов, еще и выиграли», - цитирует тренера пресс-служба «Барыса».

Напомним, сегодня «Барыс» на своем льду обыграл «Металлург» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Антон Сагадеев (дубль), Даррен Диц, Павел Акользин (дубль). За «Магнитку» забили Николай Кулемин и Артем Минулин.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Барыса». Клуб из столицы Казахстана вышел во второй раунд плей-офф вслед за СКА, ЦСКА и «Ак Барсом».