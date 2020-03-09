Мозякин может стать тренером «Металлурга»

Многолетний капитан «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Мозякин может войти в тренерский штаб команды. Руководство клуба встретится с ним 11 марта.
«Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать. Мы ему сделаем определенное предложение. Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе», — приводит ТАСС слова первого вице-президента клуба Сергея Ласькова.
В сезоне 2019/2020 38-летний Мозякин набрал 41 очко в 57 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. В пяти играх плей-офф форвард набрал пять (2+3) очков.
«Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию казахстанскому «Барысу» со счетом 1:4.
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