Мозякин может стать тренером «Металлурга» В магнитогорском клубе рассматривают известного игрока на первых порах в качестве тренера-воспитателя и примера для хоккеистов команды. Однако существует вероятность, что Мозякину предложат новый контракт.

Многолетний капитан «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Мозякин может войти в тренерский штаб команды. Руководство клуба встретится с ним 11 марта.

«Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать. Мы ему сделаем определенное предложение. Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе», — приводит ТАСС слова первого вице-президента клуба Сергея Ласькова.

В сезоне 2019/2020 38-летний Мозякин набрал 41 очко в 57 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. В пяти играх плей-офф форвард набрал пять (2+3) очков.

«Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию казахстанскому «Барысу» со счетом 1:4.