«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф Встреча состоялась на площадке омичей.

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в гостях со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

В составе победителей отличились Петр Хохряков — (седьмая и 56 минуты), Филип Ларсен (31), Владимир Жарков (35). Сакари Маннинен (46) и Владислав Картаев (49).

За «Авангард» забили Павел Дедунов (6), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58).

Счет в серии стал 3:2 в пользу уфимцев. До этого соперники одержали по две победы. «Салават Юлаев» выигрывал 3:2ОТ и 6:3. «Авангард» побеждал 5:2 и 5:1

КХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

5-й матч

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Дедунов, 6. Покка, 23. Шумаков, 58 — Хохряков, 7, 56, Ларсен, 7, Жарков, 35, Маннинен, 46, Картаев, 49.

Счет в серии - 2:3.