«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в гостях со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.
В составе победителей отличились Петр Хохряков — (седьмая и 56 минуты), Филип Ларсен (31), Владимир Жарков (35). Сакари Маннинен (46) и Владислав Картаев (49).
За «Авангард» забили Павел Дедунов (6), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58).
Счет в серии стал 3:2 в пользу уфимцев. До этого соперники одержали по две победы. «Салават Юлаев» выигрывал 3:2ОТ и 6:3. «Авангард» побеждал 5:2 и 5:1
КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
5-й матч
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Дедунов, 6. Покка, 23. Шумаков, 58 — Хохряков, 7, 56, Ларсен, 7, Жарков, 35, Маннинен, 46, Картаев, 49.
Счет в серии - 2:3.
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