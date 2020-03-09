Боб Хартли: У «Авангарда» было хорошее начало, но вторая и третья шайбы нас подкосили «Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда».

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

«У нас было отлично начало, но во втором периоде пропустили важные голы - вторая и третья шайбы нас подкосили. Мы допустили несколько ошибок, после которых вновь пропустили. Мы рассчитываем вернуть серию в Балашиху.

В этом сезоне серия диаметрально противоположная по сравнению с прошлогодней. Тогда все игры были равные, в этой же победы выходят с большим преимуществом одной из команд», - цитирует Хартли Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» победил «Авангард» в гостях со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

В составе победителей отличились Петр Хохряков, Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев.

За «Авангард» забили Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.

Счет в серии стал 3:2 в пользу уфимцев.