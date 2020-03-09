«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сравнял счет в серии Встреча состоялась в Хельсинки.

Ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 0:3) в гостях обыграл финский «Йокерит», сравняв счет в четвертьфинальной серии Западного дивизиона КХЛ.

В составе победителей отличились Павел Кудрявцев на 10-й минуте, Григорий Денисенко (43), Стефан Да Коста (47) и Артур Каюмов (57).

За «Йокерит» забили Антти Пильстрем (16) и Ессе Йоэнсуу (18).

Счет в серии стал 3:3. До этого «Иокерит» выигрывал 6:0, 5:1 и 3:0. «Локомотив» побеждал 5:0 и 4:3.