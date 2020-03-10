Бобровский пропускает четвертый матч подряд Российский голкипер в НХЛ не играет с первого марта.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропускает игру команды уже в четвертый раз подряд. Это связано с травмой российского голкипера клуба НХЛ.

Место в воротах займет Крис Дриджер, сообщает журналист Дэвид Дворк на своей странице в Twitter.

Бобровский не играет с первого марта. Перед игрой с «Калгари» (0:3) он получил повреждение на разминке, после чего пропустил еще матчи с «Бостоном» (1:2ОТ) и «Монреалем» (4:1). Сроки его восстановления и возвращения на площадку пока неизвестны.