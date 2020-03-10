Гол и передача Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» (видео)

К третьему периоду «Баффало» вел в две шайбы – голы на счету Виктора Олофссона (5-я минута) и Джека Айкела (21). Но затем результативные броски россиян Александра Овечкина (44) и Дмитрия Орлова (54) перевели игру в овертайм, в котором не оказалось победителя.
Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Сэйбрз» принес Доминик Кагун.
Отметим, что Овечкин отметился еще и результативной передачей, проведя на льду 19 минут 24 секунды и завершив встречу с показателем полезности «+2». Александр был признан третьей звездой матча. Первой звездой признан вратарь «Баффало» Линус Улльмарк. Второй звездой назван защитник «Сэйбрз» Расмус Далин.
Евгений Кузнецов также сделал ассист. Помимо заброшенной шайбы Орлов дважды пробил в створ ворот и совершил один перехват. Илья Ковальчук результативными действиями не отметился, сыграв 15 минут 39 секунд.
«Баффало» набирает 68 очков и располагается на 14-м месте в Восточной конференции. Вашингтон занимает третью строчку (90), потерпев свое третье поражение в последних пяти встречах.
В следующем матче «Сэйбрз» отправятся в гости к «Монреалю», а «Кэпиталз» дома примут «Детройт».
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