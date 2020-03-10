«Флорида» в гостях победила «Сент-Луис», на счету Дадонова передача (видео) «Флорида Пантерз» одержала гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Майк Хоффман (37-я минута) и Бретт Коннолли (45). Хозяева ответили результативным броском Гордона Парэйко (32).

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провел на льду 14 минут 30 секунд, нанес один бросок в створ и отметился голевым пасом. На его счету 47 (25+22) очков в 69 матчах текущего сезона. Голкипер Сергей Бобровский из-за травмы не смог принять участие в матче – его заменил Крис Дриджер.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашев сыграл 11 минут 55 секунд, отметившись одним броском.

«Флорида» с 78 очками идет на десятой строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» продолжает лидировать на Западе (92).

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях. «Пантерз» сыграют в гостях против «Далласа», а «Блюз» встретятся с «Анахаймом».