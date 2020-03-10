Спортивные лиги Северной Америки выступили с заявлением по поводу коронавируса Вчера главные лиги бейсбола (MLB), баскетбола (NBA), футбола (MLS) и хоккея (NHL) в Северной Америки опубликовали совместное заявление о том, что раздевалки команды будут открыты только для персонала и игроков клуба.

– После консультации с экспертами в области инфекционных заболеваний и общественного здравоохранения, а также с учетом проблем, которые могут быть связаны с тесным контактом в условиях до и после игры, все раздевалки команд и клубы будут открыты только для игроков и персонала команды, – говорится в заявлении.

Отмечается, что связь с журналистами будет проходить в специально оборудованных местах вне раздевалок или клубных помещений. Эти изменения вступают в силу с завтрашних игр и тренировок.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.