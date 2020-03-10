Александр Кожевников: «Автомобилист» рано списывать со счетов

– В этой серии еще ничего непонятно. Уверен, «Автомобилист» сделает все, чтобы зацепиться и сравнять счет в противостоянии. «Сибирь» в первых матчах продемонстрировала отличную организацию игры в обороне. Но четвертый матч показал, что уральский клуб рано списывать со счетов. Уверен, класс им позволяет отыграться в этой серии, хотя «Сибирь» и загнала их в угол, – цитируют Кожевникова «Известия».
Отметим, что на данный момент новосибирский клуб ведет в серии со счетом 3:1. «Сибирь» одержал две гостевые победы кряду (2:0, 1:0), а затем взял верх в первой домашней встрече (4:3). В последнем матче между командами «Автомобилист» смог выиграть со счетом 5:1.
Пятый матч состоится сегодня в 17.00 в Екатеринбурге по московскому времени.
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