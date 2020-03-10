Александр Овечкин: Для «Вашингтона» каждое очко имеет значение Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итоги матча с «Баффало» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

– Каждое очко имеет значение. Мы хорошо сражались в конце, выстояли в меньшинстве в овертайме. Хорошо, что мы смогли отыграться. Тяжелое поражение, хотелось бы набрать два очка, но и на одно мы согласны, – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Отметим, что Овечкин отметился голом и результативной передачей, проведя на льду 19 минут 24 секунды и завершив встречу с показателем полезности «+2». Александр был признан третьей звездой матча.

«Вашингтон» с 90 очками занимает третью строчку в Восточной конференции, потерпев свое третье поражение в последних пяти встречах.

В следующем матче «Кэпиталз» дома примут «Детройт».