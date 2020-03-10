Дмитрий Орлов: «Вашингтон» продолжает искать свою игру перед матчами плей-офф Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б).

– В случае с голом мне повезло. Вообще мы продолжаем искать свою игру перед плей-офф. Надо продолжать становиться лучше. Ну и в овертайме я совершил глупое удаление, такого не должно повториться, – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

Отметим, что 28-летний россиянин провел на площадке 26 минут 40 секунд, дважды пробил в створ ворот и забил гол.

«Вашингтон» с 90 очками занимает третью строчку в Восточной конференции, потерпев свое третье поражение в последних пяти встречах.

В следующем матче «Кэпиталз» дома примут «Детройт».