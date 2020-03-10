«Сибирь» обыграла в Екатеринбурге «Автомобилист» и вышла во второй раунд Кубка Гагарина Новосибирцы победили команду Андрея Мартемьянова в пяти матчах.

Встреча первого раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Сибирь» завершилась с результатом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0.). Итоговый счет серии 4:1 в пользу клуба из Новосибирска.

На 17-й минуте счет в большинстве открыл форвард «Сибири» Дмитрий Саюстов, а Александр Логинов и Александр Шаров выступили в роли ассистентов. На 25-й перевес гостей после передачи Никиты Михайлова увеличил Евгений Чесалин.

На 41-й «Автомобилист» сократил отставание стараниями 41-летнего нападающего Павла Дацюка, который реализовал большинство при поддержке Максима Березина и Дениса Бодрова. Тем не менее, команде Андрея Мартемьянова не удалось перевести матч в овертайм.

Напомним, что «Сибирь» выиграла у «Автомобилиста» три первых матча серии – 2:0 и 1:0 в овертайме в гостях и 4:3 в овертайме на своей площадке. Команда из Екатеринбурга единственную победу в плей-офф одержала на выезде 8 марта (5:1).

Соперник «Сибири» по полуфиналу Восточной конференции определится после завершения серии «Авангарда» и «Салават Юлаева». Клуб из Уфы ведет 3:2 после пяти матчей, а шестая встреча состоится на площадке «Салавата» 11 марта.

Ранее на Востоке во второй раунд пробились «Ак Барс» и «Барыс».