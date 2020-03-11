Сегодня КХЛ обсудит формат проведения матчей плей-офф в Москве

В Континентальной хоккейной лиги отреагировали на указ мэра Москвы Сергея Собянина. Напомним, что до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в столице запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек.
Вот, что заявили в пресс-службе КХЛ в ответ на запрос Чемпионат.com:
«КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве
Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях лига сообщит дополнительно».
12 марта состоится шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с участием московских клубов «Спартака» и «Динамо». В случае необходимости 14-го числа будет проведена седьмая встреча.
Ранее в полуфинал Западной конференции пробился ЦСКА, в четырех матчах одолев нижегородское «Торпедо».
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