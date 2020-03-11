Агент Дацюка: Пока Павел не принял решение о продолжении карьеры

Агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил о том, что 41-летний хоккеист пока еще не принял решения по поводу продолжения своей карьеры.
«Пока Павел не принял решение, и в ближайшие недели не стоит его ждать, – заявил Мильштейн в интервью ТАСС. – Он будет принимать его летом. Все зависит от него. На данный момент больше ничего сказать не могу».
Напомним, что Дацюк перешел из СКА в «Автомобилист» прошлым летом. В 43 матчах регулярного чемпионата Павел набрал 22 очка (пять шайб + 17 передач), а в плей-офф провел четыре встречи и набрал четыре очка (2+2). 41-летний форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.
«Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде «Сибири» в пяти матчах.
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