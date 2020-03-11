«Тампа» проиграла «Торонто», Кучеров набрал одно очко (видео) «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

«Торонто» одержал домашнюю победу над «Тампой» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Форвард гостей Никита Кучеров набрал одно очко за результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам из 36.

В активе «Тампы» 92 очка. Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Торонто» - восьмой (81).

13 марта «Лайтнинг» на своем льду примут «Филадельфию», а «Мэйпл Лифс» - «Нэшвилл».

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Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Нюландер, 13 — 1:0. Палат (Кучеров), 36 — 1:1. Мэттьюс, 44 — 2:1.