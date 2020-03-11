«Каролина» взяла верх над «Детройтом», Свечников сделал результативную передачу (видео) «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

«Детройт» проиграл «Каролине» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В составе победителей по три очка набрали Себастьян Ахо (2+1) и Джейк Гардинер (0+3). Россиянин Андрей Свечников набрал одно очко за результативную передачу.

«Детройт» продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. В активе команды 39 очков. «Каролина» - шестая (81).

13 марта обе команды сыграют на выезде. «Харрикейнз» встретятся с «Нью-Джерси», а «Ред Уингз» - с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Гики, 9 — 0:1. Бертуцци, 14 — 1:1. Нидеррайтер, 30 — 1:2. Эн, 36 — 2:2. Уильямс (Свечников), 42 — 2:3. Ахо, 45 — 2:4. Ахо, 58 — 2:5.