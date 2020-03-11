«Рейнджерс» обыграли «Даллас», Панарин и Бучневич набрали по одному очку (видео) «Старз» потерпели шестое поражение подряд.

«Даллас» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Каапо Какко, по два очка набрали Мика Зибанежад (1+1) и Адам Фокс (1+1).

Российский нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали по одной результативной передаче. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 33.

Клуб из Нью-Йорка набрал 78 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Старз» - пятые на Западе (82).

12 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Колорадо», а днем позже «Даллас» на своей площадке примет «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Голы: Фокс (Панарин), 1 — 0:1. Зибанежад (Бучневич), 11 — 0:2. Какко, 28 — 0:3. Какко, 38 — 0:4. Хинтс, 42 — 1:4. Кольяно, 52 — 2:4.