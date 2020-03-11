«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу», Варламов отразил 30 бросков (видео) «Островитяне» потерпели седьмое поражение подряд.

«Ванкувер» в серии буллитов обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Единственный и победный буллит реализовал Джей Ти Миллер.

Ворота гостей защищал Семен Варламов. Россиянин отразил 30 из 34 бросков и один буллит в послематчевой серии.

«Ванкувер» набрал 78 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» - девятые на Востоке (80).

Следующие матчи обе команды проведут 13 марта на выезде. «Кэнакс» сыграют с «Аризоной», а клуб из Нью-Йорка встретится с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лэдд, 2 — 0:1. Годетт, 2 — 1:1. Тоффоли, 3 — 2:1. Эберле, 20 — 2:2. Макьюэн, 23 — 3:2. Нельсон, 37:00 — 3:3. Хорват, 38 — 4:3. Нельсон, 45 — 4:4.

Победный буллит: Миллер.