Шестеркин стал шестым вратарем в истории НХЛ, выигравшим 10 из 12 первых матчей в лиге

Сегодня «Даллас» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

В этой игре ворота гостей защищал Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 31 из 33 бросков.

Эта победа стала для Шестеркина 10-й в первых 12 матчах в НХЛ. Ранее подобного достижения добивались только пять вратарей: Франк Бримсек (сезон-1938/1939), Уэйн Томас (1972/1974), Боб Фроз (1982/1983), Боб Мэйсон (1982/1984) и Фредерик Андерсен (2013/2014).

