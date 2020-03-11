«Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина В полуфинале Западной конференции уфимцы сыграют с казанским «Ак Барсом».

В шестой встрече первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» на своей площадке обыграл «Авангард» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Таким образом, уфимский клуб выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

Сакари Маннинен открыл счет на 16-й минуте после передачи Линуса Умарка, а на 18-й в большинстве отличился Теэму Хартикайнен. Умарк записал себе в активе еще одну результативную передачу, а вторым ассистентом стал Захар Арзамасцев.

На 24-й минуте счет «размочил» форвард гостей Александр Яремчук, что позволило набрать ассистентские очки Алексею Терещенко и Свену Андригетто, однако на 31-й Дмитрий Кугрышев вновь укрепил перевес «Салавата» после передачи Максима Майорова.

За 63 секунды до финальной сирены шайбы в пустые ворота «Авангарда» направил Эдуард Гиматов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Казани 18 и 20 марта. 22-го и 24-го состоятся игры в Уфе. В случае необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 марта.