Определились пары полуфинальных серий плей-офф Востока Первые матчи второго раунда Кубка Гагарина состоятся 17 и 18 марта.

После того, как «Салават Юлаев» выиграл серию против «Авангарда», обыграв омскую команду со счетом 4:1 в шестом матче, сформировалась сетка второго раунда плей-офф Восточной конференции.

Казахстанский «Барыс» сыграет с новосибирской «Сибирью», а казанский «Ак Барс» сразится в «зеленом дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Барыс» и «Сибирь» начнут первыми. 17 и 19 марта состоятся встречи в Нур-Султане, а 21-го и 23-го – Новосибирске. Далее в случае необходимости соперники сыграют друг с другом 25-го, 27-го и 29-го числа.

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Казани 18 и 20 марта. 22-го и 24-го состоятся игры в Уфе. В случае необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 марта.