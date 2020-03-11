«Йокерит» выиграл шестой матч против «Локомотива» и во втором раунде плей-офф сыграет против СКА Известны уже семь из восьми участников полуфиналов конференций Кубка Гагарина.

В шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» на своей площадке проиграл «Йокериту» с результатом 1:5 (1:2, 0:0, 0:3).

Счет в серии 4:2 в пользу финского клуба. В полуфинале Западной конференции «Йокерит» встретится со СКА из Санкт-Петербурга.

В начале встречи соперники обменились голами. На второй минуте счет открыл форвард гостей Хенрик Хаапала (ассистенты Сами Леписте и Виктор Лев), а на четвертой Стефан Да Коста реализовал большинство. Гол французского нападающего после передач Магнуса Пяаярви и Стаффана Кронвалля так и остался единственным успехом «Локомотива» в этой встрече.

На 19-й минуте Велли-Матти Савинайнен вновь вывел «Йокерит» вперед (что позволило набрать ассистентские очки Брайану О’Ниллу и Йону Норману), а в концовке встречи финский клуб довел свой перевес до счета 5:1. На 49-й минуте после передачей Марко Анттилы шайбу забросил Антти Пильстрем, на 53-й отличился Никлас Йенсy, а на 57-й Оливер Лауридсен поразил пустые ворота «Локомотива».

Серия второго раунда СКА – «Йокерит» начнется 17 марта матчем в Санкт-Петербурге.

Соответственно во втором полуфинале Западной конференции победитель противостояния «Динамо» – «Спартак» сыграет с другой московской командой – ЦСКА.

Ранее определились пары второго раунда на Востоке. Казахстанский «Барыс» сыграет с новосибирской «Сибирью», а казанский «Ак Барс» сразится в «зеленом дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».