Боб Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня «Салават Юлаев» выбил омский клуб из плей-офф, победив в шести матчах.

Сегодня прошлогодний финалист Кубка Гагарина «Авангард» вылетел из плей-офф. Омский клуб уступил в гостях «Салавату Юлаеву» с результатом 1:4. Счет в серии 4:2 в пользу уфимцев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что ключевыми были поражения во втором и третьем матчах, ведь после этого «Салават Юлаев» вышел вперед в серии.

«Большая победа для «Салавата», удачи им дальнейшем в этом плей-офф, – цитирует слова Хартли Чемпионат.com – Мы провели хорошее начало первого периода. Может, даже лучше четвертого мачта серии, который выиграли здесь. Увы, не смогли забить, в плей-офф нужно забивать и использовать шансы.

Мы проигрывали первый период 0:2. Наши игроки имели шансы, не сдавались, но Метсола и вся команда «Салавата» в целом хорошо сыграли в обороне.

Мы проиграли эту серию во втором и третьих матчах, а не сегодня. Сегодня у «Салавата» получилось лучше реализовать свои шансы. Маннинен удачно забил с лета, во втором голе Хартикайнен подкараулил отскок от борта.

Почему вновь играл Бобков? Перед игрой я разговаривал с тренером вратарей Сергеем Звягиным. После поражений легко обвинять игроков, но «Салават» заслужил эту победу. Бобков – один из наших ведущих хоккеистов. Он много раз нас выручал по ходу сезона. Так сложилось, что нам забили хорошие голы, ведь у соперника много мастеров».