Шайба Наместникова помогла «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» (видео)

«Колорадо» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
Победную шайбу записал на свой счет Кейл Макар. Также за хозяев отличился Владислав Наместников.
За 13 секунд до конца третьего периода счет в матче сравнял нападающий гостей Павел Бучневич, которому ассистировал Артемий Панарин. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28.
«Эвеланш» набрали 92 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» - десятые на Востоке (79).
14 марта «Колорадо» на своем льду примет «Ванкувер», а днем позже нью-йоркцы сыграют в гостях против «Аризоны».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Зибанежад, 7 — 0:1. Жост, 12 — 1:1. Наместников, 24 — 2:1. Бучневич (Панарин), 60 — 2:2. Макар, 63 — 3:2.