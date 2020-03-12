Шайба Наместникова помогла «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» (видео) Клуб из Нью-Йорка продолжает борьбу за попадание в плей-офф НХЛ.

«Колорадо» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Победную шайбу записал на свой счет Кейл Макар. Также за хозяев отличился Владислав Наместников.

За 13 секунд до конца третьего периода счет в матче сравнял нападающий гостей Павел Бучневич, которому ассистировал Артемий Панарин. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28.

«Эвеланш» набрали 92 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» - десятые на Востоке (79).

14 марта «Колорадо» на своем льду примет «Ванкувер», а днем позже нью-йоркцы сыграют в гостях против «Аризоны».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Зибанежад, 7 — 0:1. Жост, 12 — 1:1. Наместников, 24 — 2:1. Бучневич (Панарин), 60 — 2:2. Макар, 63 — 3:2.