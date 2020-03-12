Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

«Колорадо» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

За 13 секунд до конца третьего периода счет в матче сравнял нападающий гостей Павел Бучневич, которому ассистировал Артемий Панарин. Для Панарина это очко стало 95-м (32+63) в текущем сезоне. В гонке бомбардиров россиянин догнал Давида Пастрняка из «Бостона», при этом чех провел на один матч больше.

Больше всего очков в текущем сезоне набрали два игрока «Эдмонтона» - Леон Драйзайтль (110 очков) и Коннор Макдэвид (97).

15 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Аризоны».