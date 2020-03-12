Мозякин не завершит карьеру и продолжит играть за «Металлург» (фото) Нападающий играет в Магнитогорске с 2011 года.

Нападающий Сергей Мозякин не завершит карьеру и продолжит выступать за «Металлург» в качестве игрока.

«Трансферная новость! Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

⚡️Трансферная новость! Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге».



В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ. pic.twitter.com/L6Fg9PYY6D — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) March 12, 2020

Напомним, 38-летний форвард играет за «Металлург» с 2011 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

В текущем сезоне Мозякина набрал 41 (15+26) очко в регулярном чемпионате и 5 (2+3) очков в плей-офф КХЛ.