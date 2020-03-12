Мозякин не завершит карьеру и продолжит играть за «Металлург» (фото)

Нападающий Сергей Мозякин не завершит карьеру и продолжит выступать за «Металлург» в качестве игрока.
«Трансферная новость! Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ», - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Напомним, 38-летний форвард играет за «Металлург» с 2011 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Гагарина.
В текущем сезоне Мозякина набрал 41 (15+26) очко в регулярном чемпионате и 5 (2+3) очков в плей-офф КХЛ.
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий Классика Симеоне. Облак и Льоренте вытащили «Атлетико» в четвертьфинал (видео) Если бы не бесподобная игра Облака и собственная расточительность, «Ливерпуль» еще в основное время мог бы разгромить мадридцев. 12.03.2020 01:30 Футбол Зибрак Артем Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев Джино выпустил джина из кувшина. Как прошел день в НХЛ (видео) Евгений Малкин снова набирает очки, Артемий Панарин на раздаче, Денис Гурьянов дерется, но не спасает «Даллас» от очередного фиаско.
11.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде. 11.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс» В гнетущей атмосфере парижского стадиона при полном отсутствии зрителей юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. 12.03.2020 01:00 Футбол Мощенко Захар