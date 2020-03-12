НХЛ рекомендует клубам не проводить утренние раскатки и командные собрания

– Учитывая неопределенность по поводу дальнейших шагов в отношении коронавируса, НХЛ рекомендовала клубам не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания, – написано в заявлении.
Также сегодня стало известно, что арбитрам НХЛ, назначенным на ближайшие матчи лиги, было рекомендовано бронировать билеты домой в случае отмены поединков.
НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат.
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