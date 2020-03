НХЛ рекомендует клубам не проводить утренние раскатки и командные собрания

– Учитывая неопределенность по поводу дальнейших шагов в отношении коронавируса, НХЛ рекомендовала клубам не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания, – написано в заявлении.

Также сегодня стало известно, что арбитрам НХЛ, назначенным на ближайшие матчи лиги, было рекомендовано бронировать билеты домой в случае отмены поединков.

НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат.

Given the uncertainty regarding next steps regarding the coronavirus, Clubs are advised not to conduct morning skates, practices or team meetings today.