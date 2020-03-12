НХЛ рекомендует клубам не проводить утренние раскатки и командные собрания Пресс-служба Национальной хоккейной лиги выступила с заявлением по поводу коронавируса.

– Учитывая неопределенность по поводу дальнейших шагов в отношении коронавируса, НХЛ рекомендовала клубам не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания, – написано в заявлении.

Также сегодня стало известно, что арбитрам НХЛ, назначенным на ближайшие матчи лиги, было рекомендовано бронировать билеты домой в случае отмены поединков.

НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат.