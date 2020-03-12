Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ Полуфинальные матчи стартуют 17 марта.

После сегодняшней победы московского «Динамо» над «Спартаком» (3:2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, определились все участники второго раунда.

Западная конференция:

ЦСКА – «Динамо» (Москва);

СКА – «Йокерит».

Восточная конференция:

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»;

«Барыс» – «Сибирь».

Отметим, что второй раунд плей-офф стартует 17 марта. В 16.30 по московскому времени «Барыс» примет «Сибирь» в Нур-Султане, а СКА на своей площадке встретится с «Йокеритом». Начало встречи – в 19.30.