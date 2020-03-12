Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После сегодняшней победы московского «Динамо» над «Спартаком» (3:2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, определились все участники второго раунда.
Западная конференция:
ЦСКА – «Динамо» (Москва);
СКА – «Йокерит».
Восточная конференция:
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»;
«Барыс» – «Сибирь».
Отметим, что второй раунд плей-офф стартует 17 марта. В 16.30 по московскому времени «Барыс» примет «Сибирь» в Нур-Султане, а СКА на своей площадке встретится с «Йокеритом». Начало встречи – в 19.30.
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