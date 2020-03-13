Александр Никишин: Ключевым в серии с «Динамо» стало поражение во второй встрече

– Конечно, у нас был шанс выиграть серию. Где-то не повезло. Не забили те голы, которые могли забить. Думаю, что ключевым в серии стал второй матч. Мы могли его зацепить, если бы не удаления в концовке. В целом, мы провели хороший сезон. Если говорить о себе, наверное, мог бы сыграть лучше. Но подвели травмы. Буду исправляться в следующем сезоне, делать выводы, — цитирует игрока пресс-служба КХЛ.
В нынешнем сезоне на счету 18-летнего защитника 31 матч, в которых он отметился четырьмя ассистами.
Напомним, что вчера «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 2:3. В составе команды шайбы забросили Робин Ганзл и Александр Хохлачев.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Владимира Крикунова сыграют с ЦСКА.
Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту».
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