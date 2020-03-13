Федерация хоккея Канады отменила все свои соревнования Причина та же, что и везде – пандемия коронавируса.

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) на своем сайте сообщила об отмене всех соревнований, проводимых под эгидой организации.

«Без сомнения, это беспрецедентно трудный период для спортивного мира, – сказано в заявлении (Hockey Canada). – Здоровье и безопасность всех участников соревнований, включая игроков, тренеров, персонал, официальных лиц, волонтеров и болельщиков имеет огромное значение для Федерации хоккея Канады.

После длительных консультаций с членами федерации, главным врачом и представителями общественного здравоохранения, совет директоров Федерации хоккея Канады принял решение отменить все мероприятия под эгидой организации, включая национальные чемпионаты, до дальнейшего уведомления».

Федерация хоккея Канады отвечает за проведение любительского чемпионата страны, а также молодежных, юношеских и женских соревнований.

Напомним, что ранее был отменен женский чемпионат мира, который должен был пройти в канадских городах Галифаксе и Труро с 31 марта по 10 апреля.