Чемпионат Финляндии был досрочно завершен из-за коронавируса Совет директоров чемпионата Финляндии по хоккею решил завершить регулярный сезон 2019/2020 из-за коронавируса.

– Очевидно, что участники чемпионата Финляндии понесут большие финансовые потери, но, как сказал вчера президент нашей страны «экономика – это всего лишь экономика». Наша нация сможет пережить данную ситуацию. Это будет требовать напряженной работы, но я абсолютно уверен, что общество готово к этому, – цитирует председателя лиги Хейкки Хилтунена Liiga.fi.

Отмечается, что субботние матчи регулярного сезона в Финляндии не будут сыграны, равно как и плей-офф и финал. Таким образом, чемпион страны в этом сезоне не будет определен. На данный момент, первое место в турнирной таблице занимает «Кярпят», набравший 127 очков в 59 матчах. Идущая второй «Таапара» отстает от лидера на восемь очков.

Что касается мест в Лиге чемпионов и Кубке Шпенглера, то они будут разделены в соответствии с итогами «регулярки».