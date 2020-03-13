Энлунд покинул «Нефтехимик» - Советский спорт
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13 марта 2020 20:40ХоккейКорегин Владислав

Энлунд покинул «Нефтехимик»

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что форвард Йонас Энлунд покинул нижнекамский клуб.

Отмечается, что контракт с 32-летним финном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 45 матчах, набрав 22 (13+9) очка. Ранее он выступал за такие команды, как «Сибирь», СКА, «Локомотив», «Куньлунь», ЦСКА и «Трактор».

Вчера стало известно о том, что команду покинули нападающие Якоб Берглунд и Зак Митчелл.

Отметим, что регулярный сезон «Нефтехимик» завершил на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 64 очка в 62 матчах. Нижнекамцы уступили «Ак Барсу» со счетом 4:0 в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.

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