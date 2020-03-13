СКА аннулирует билеты на матчи с «Йокеритом» и вернет деньги болельщикам Пресс-служба СКА объявила о том, что команда аннулирует билеты на домашние матчи армейцев в рамках полуфинальной встречи плей-офф Западной конференции КХЛ.

– Хоккейный клуб СКА сообщает, что все ранее приобретенные билеты на матчи плей-офф второго раунда в «Ледовом дворце» аннулируются, а их стоимость будет возвращена болельщикам в полном объеме, – говорится в сообщении.

Отметим, что данное решение было принято в связи с тем, что сегодня Правительство Санкт-Петербурга опубликовало постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Таким образом, с 16 марта по 30 апреля 2020 года все массовые мероприятия с численностью более одной тысячи человек

Первый матч второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Йокеритом» должен был состояться в Санкт-Петербурге 17 марта. Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.