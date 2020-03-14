«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ Ранее российские СМИ распространили информацию об отказе финского клуба участвовать в соревнованиях из-за коронавируса.

Финский «Йокерит» будет играть в плей-офф КХЛ, несмотря на появившуюся ранее информацию о снятии с соревнований.

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. «Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата. Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства», — приводит «РИА Новости» слова менеджера по работе с клиентами финского клуба Романа Рябкова.

Он уточнил, что в данном случае решение будет принимать либо КХЛ, либо финское правительство. «Йокерит» находится на связи со всеми и принимать решение самостоятельно не собирается.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.