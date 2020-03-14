«Йокерит» официально снялся с Кубка Гагарина В полуфинале Западной конференции клуб из Хельсинки должен был сыграть с питерским СКА.

Хоккейный клуб «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил о решении прекратить выступления в Кубке Гагарина в связи с пандемией коронавируса.

В первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки обыграл в шести матчах «Локомотив» (4:2). В полуфинале Западной конференции команда Лаури Марьямяки должна была сыграть против СКА. Начало серии было запланировано на 17 марта, а первый матч должен был состояться в Санкт-Петербурге.

В четверг 12 марта «Йокерит» сообщал о том, что все оставшиеся игры плей-офф нынешнего сезона проведет без зрителей из-за мер финского правительства по противодействию пандемии коронавируса. До конца мая в стране запрещено проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек.