Лаури Марьямяки: Все в «Йокерите» хотели играть дальше, но другого варианта не было Клуб из Хельсини снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за рекомендаций правительства Финляндии.

Сегодня «Йокерит» официально объявил о том, что не будет продолжать выступать в плей-офф КХЛ из-за пандемии коронавируса и рекомендаций финского правительства.

Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Лаури Марьямяки в интервью Iltalehti:

«Мы рассмотрели этот вопрос со всех сторон. Все испытывали сильное желание продолжать играть, но принять такое решение было необходимо. Другого варианта не было.

Не сказать, что в команде хорошее настроение. Конечно, нам очень сложно, но здоровье важнее всего. Так устроен мир.

КХЛ – прекрасный турнир, мы рады быть его частью. Это решение было принято из-за ситуации в Финляндии».

В первом раунде плей-офф «Йокерит» в шести матчах обыграл ярославский «Локомотив» (4:2). В полуфинале Западной конференции команда Марьямяки должна была сыграть против СКА из Санкт-Петербурга.