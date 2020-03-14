Рене Фазель: Мы не можем перенести чемпионат мира в другую страну Президент ИИХФ рассказал о ситуации с проведением ЧМ-2020.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. О ситуации с организацией турнира в интервью «РИА Новости» рассказал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель:

«На предстоящей неделе будут очень важные переговоры по поводу чемпионата мира. Мы понимаем, что сейчас организовать чемпионат мира становится все сложнее и сложнее.

Проблема в том, что мы не можем перенести турнир. Мы не можем играть в июне или июле, не можем играть в другой стране.

Нужны переговоры с партнерами, властями Швейцарии, советом ИИХФ. И нам нужно будет принять решение. Наступили очень сложные времена.

Есть ли надежда на то, что чемпионат мира пройдет в этом году? Шансы уменьшаются с каждым днем.

Я стараюсь мыслить позитивно, следующая неделя даст нам больше информации на этот счет. Нам предстоят обсуждения, касающиеся коронавируса. Ситуация становится все сложнее. Самое главное для нас – защита населения».

По состоянию на 14 марта количество заражений COVID-19 в Швейцарии составляет 1359 человек. От заболевания скончались 11 человек.