Борис Майоров: От КХЛ нужна конкретика, тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», не будет Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал ситуацию с проведением Кубка Гагарина.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» чемпион Олимпийских игр 1964 и 1968 годов Борис Майоров поделился своим мнением о проведении плей-офф КХЛ:

«Считаю, что при пустых трибунах заканчивать чемпионат не стоит. Я вот смотрел матч «Спартака» с «Динамо», который прошел в Парке Легенд без зрителей. Удручающее зрелище! И думаю, что это повлияло и на исход поединка, в котором красно-белые остались без поддержки на домашней арене.

Меня удивляет позиция КХЛ. Лига должна принять решение и высказаться! А вместо этого пишут: «Мы мониторим ситуацию». Но ведь болельщикам и игрокам от того, что вы мониторите, не легче. У людей нет определенности. И это очень плохо!

Не ожидал, что «Йокерит» откажется от участия в плей-офф. Хотя слухи об этом были еще с утра. Но потом эту информацию опровергли. Что теперь делать? Продолжать Кубок Гагарина! Ничего страшного не случилось. Раз финская команда снялась с соревнований, значит, ей автоматически присуждается поражение. А его соперник, в данном случае СКА, напрямую выходит в финал Западной конференции. Ничего выдумывать и подтаскивать снизу другие клубы, уже проигравшие в плей-офф, не надо. Все должно оставаться в рамках регламента. Вообще, уже многие чемпионаты в Европе остановлены. В НХЛ и НБА взяли паузу. Давайте и мы, наконец, в КХЛ примем какое-то четкое решение! Нужна конкретика. Тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», уже не будет».

Напомним, что сегодня «Йокерит» официально отказался продолжать выступления в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса. В полуфинале Западной конференции финский клуб должен был встретиться с питерским СКА.