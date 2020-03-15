Гэри Беттмэн: Ни у кого из игроков НХЛ не нашли COVID-19 Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

В интервью агентству AP комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил о том, что ни у кого из игроков лиги не было обнаружено заражения коронавирусом:

«Здоровье, безопасность и благополучие семьи НХЛ и наших болельщиков – самое важное. Если бы деловые соображения и деньги были главными, мы не останавливали бы чемпионат. Когда возобновится сезон? Лига в данном вопросе ориентируется на власти округов, штатов, а также федеральных правительств США и Канады, которые находятся в постоянном контакте с медицинскими работниками.

На данный момент не было зафиксировано положительных тестов среди игроков НХЛ. Любой игрок с симптомами простуды или гриппа должен быть протестирован. Необходимости в обязательной проверке всех хоккеистов нет».