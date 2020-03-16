Николай Цулыгин: Готовимся для того, чтобы команда была в игровом тонусе Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о ситуации с возможной приостановке КХЛ из-за коронавируса.

– Мое личное мнение, надо приостанавливать, потому что получается не спортивный интерес. Если сезон продолжится, то будем находить тот момент, когда тренироваться и отдыхать, чтобы подходить в оптимальной форме к играм. Готовимся для того, чтобы команда была в игровом тонусе, – цитирует Цулыгина пресс-служба уфимцев.

Отметим, что в рамках полуфинальной встречи плей-офф Восточной конференции «Салават Юлаев» должен сыграть с «Ак Барсом». Первая игра запланирована на 18 марта в Казани.

Сегодня стало известно о том, что «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ. Данное решение было принято после того, как в Казахстане было введено чрезвычайное положение. Ранее от дальнейшего участия в соревнованиях отказался «Йокерит».

Пока руководство КХЛ не приняло решение по поводу приостановки или отмены чемпионата.