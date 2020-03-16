Игорь Никитин: Матчи без болельщиков – это как свадьба без невесты

– Мы на эту тему уже переговорили с ребятами, остаемся профессионалами, работаем, остальное уже решение лиги. Я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо», по движению создавалось немножко странное ощущение, – цитирует Никитина ТАСС.
Отметим, что армейцы должны сыграть с московским «Динамо» в рамках полуфинальной встречи плей-офф Восточной конференции. Ранее подопечные Никитина победили со счетом 4-0 в серии с нижегородским «Торпедо».
Сегодня появилась информация о том, что «Барыс» официально снялся с плей-офф КХЛ из-за введения чрезвычайного положения в Казахстане. Также не примет дальнейшего участие в соревнованиях «Йокерит».
Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр «Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене А еще бело-голубые вышли во второй раунд… 13.03.2020 00:00 Хоккей Кузютина Елена «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон Послание Терешковой, «парашют» Нобоа и судейский конфуз. Итоги 22-го тура РПЛ Что интересного произошло в 22-м туре РПЛ. 16.03.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 22:00 Хоккей Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья