Игорь Никитин: Матчи без болельщиков – это как свадьба без невесты Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин оценил возможность проведения матчей плей-офф КХЛ без зрителей.

– Мы на эту тему уже переговорили с ребятами, остаемся профессионалами, работаем, остальное уже решение лиги. Я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо», по движению создавалось немножко странное ощущение, – цитирует Никитина ТАСС.

Отметим, что армейцы должны сыграть с московским «Динамо» в рамках полуфинальной встречи плей-офф Восточной конференции. Ранее подопечные Никитина победили со счетом 4-0 в серии с нижегородским «Торпедо».

Сегодня появилась информация о том, что «Барыс» официально снялся с плей-офф КХЛ из-за введения чрезвычайного положения в Казахстане. Также не примет дальнейшего участие в соревнованиях «Йокерит».