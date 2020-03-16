«Кошице» и «Слован» вернули медали чемпионата Словакии, посчитав, что чемпион назван несправедливо Турнир был завершен из-за коронавируса.

«Слован» и «Кошице» отказались от серебряных и бронзовых медалей чемпионата Словакии соответственно.

Клубы не согласились с решением лиги присудить титул чемпиона страны клубу «Банска-Быстрица».

«Менеджмент и игроки «Кошице» единодушно согласились вернуть присланные вами бронзовые медали. Мы считаем, что решение было принято несправедливо», - говорится в письме «Кошице» на имя главы словацкой лиги Рихарда Линтнера.

Руководство «Слована» поддержало решение «Кошице» и вернуло серебряные медали.

Oficiálne stanovisko HC SLOVAN Bratislava k vyhláseniu výsledkov Tipsport Ligy 2019/20 nájdete tu: https://t.co/QhXYCnrPyz pic.twitter.com/t53s6Zxw3p — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) March 14, 2020

Напомним, чемпионат Словакии был прерван из-за коронавируса. На момент остановки «Банска-Быстрица» набрал 120 очков, у «Слована» — 108, у «Кошице» — 106.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.