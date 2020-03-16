Решение о проведении чемпионата мира будет принято на этой неделе

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею будет принято в течение этой недели.
Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
«Сейчас все в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны, все публичные места. Мы мониторим ситуацию, но сейчас кажется, что будет очень сложно провести чемпионат. На этой неделе мы точно примем решение по проведению», - цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, турнир должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Сегодня в Швейцарии был введен режим чрезвычайной ситуации до 19 апреля.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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