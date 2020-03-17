Джесси Блэкер: Неудачный итог сезона для «Барыса» Защитник «Барыса» Джесси Блэкер на своей странице в Instagram прокомментировал досрочное завершение сезона для своей команды в рамках КХЛ.

– Спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Это очень неудачный итог, но здоровье и безопасность должны стоять на первом месте. Спасибо всей организации «Барыса», – написал Блэкер.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего канадца 60 матчей, в которых он набрал 20 (2+18) очков. Его команда завершила регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции. В рамках первого раунда плей-офф подопечные Андрея Скабелки со счетом 4-1 победили в серии у магнитогорского «Металлурга».

В полуфинале «Барыс» должен был сыграть против «Сибири», однако был вынужден прекратить участие в соревнованиях в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане. Также от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ отказался «Йокерит».

КХЛ приняла решение о приостановке плей-офф на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения соревнований с участием шести российских клубов – СКА, ЦСКА, «Ак Барса», московского «Динамо», «Сибири» и «Салавата Юлаева»