Заключительный этап хоккейного Евротура перенесли на август Чешские игры должны были пройти с 30 апреля по 3 мая.

Официальный сайт Федерации хоккея России сообщил о том, что заключительный этап Еврохоккейтура перенесен на август:

«В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны, федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр – на первый международный брейк (август 2020 года) и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран.

16 марта Министерство спорта РФ ввело запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Также Правительством РФ принято решение с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан на территорию РФ.

В связи с изложенным выше и учитывая, что безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью,

Федерация хоккея России вынуждена сообщить об отмене матчей Еврочелленджа в Мытищах и Сочи (9, 11, 23 и 25 апреля) и вынесенного матча Чешских хоккейных игр Россия – Швеция в Ярославле (30 апреля).

ФХР совместно с ИИХФ продолжает следить за развитием ситуации. Сборная России будет готова к международным стартам, если они состоятся в сезоне 2019/20».

Напомним, что после трех этапов таблицу Еврохоккейтура сезона-2019/20 возглавляет сборная Чехии, набрав 16 очков. Столько же у команды Швеции. У сборной Финляндии 14 очков, а у команды России – 8.