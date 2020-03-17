Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 20:53ХоккейШарафудинов Виктор

Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса

Турнир сильнейших хоккейных сборных должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Чемпионат мира 2020 года в ближайшее время отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью Iltalehti.fi сообщил вице-президент Международной федерации хоккея на льду Калерво Куммола.

По его словам, в ближайшее время вскоре об отмене ЧМ-2020 будет объявлено официально. Сейчас со страховыми компаниями решается вопрос о выплатах.

Чемпионат мира по хоккею должен состояться в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее ИИХФ объявила об отмене всех ближайших соревнований, включая турниры чемпионата мира в низших дивизионах.

Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
Евгений Ловчев: «Зенит» чемпионом не объявят, остальные 15 команд будут против Обозреватель «Советского спорта» – о решении РПЛ приостановить чемпионат России до 10 апреля. 17.03.2020 15:27 Футбол Волохов Юрий
Российский футбол остановлен до 10 апреля. Что дальше? Рассматриваем все возможные варианты от возобновления чемпионата в оговоренные сроки до полной отмены результатов сезона. 17.03.2020 15:40 Футбол Зибрак Артем
Девушка дня. Или свидетельство ума и дальновидности форварда «Реала» Нападающий «Реала» променял семью на силикон, ботокс и фотошоп. 17.03.2020 13:00 Футбол
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Ларссон, Крыховяк или Федотов: кто стал главным героем 22-го тура (видео) «Советский спорт» – о трех самых главных героях 22-го тура РПЛ. 16.03.2020 22:00 Футбол Безъязычный Алексей
Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:11 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
21:59 Хоккей Клуб из ОАЭ будет выступать в хоккейном чемпионате Казахстана
21:59 Теннис «Уимблдон» должен пройти в назначенные сроки
21:50 Футбол УЕФА принял резолюцию о влиянии коронавируса на соревнования
21:40 Футбол Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19
21:32 Футбол Роналд Куман: Нужно смириться с решением перенести Евро-2020
21:31 Футбол «Трабзонспор» и Оби Микел расторгли контракт
21:17 Футбол Владелец «Лудогорца» заболел коронавирусом
21:17 Баскетбол Евролига не планирует переносить «Финал четырех»
21:06 Футбол У защитника «Герты» обнаружили коронавирус, берлинская команда ушла на карантин
21:04 Футбол Гильерме: Мы скоро вернемся
20:53 Футбол Дидье Дешам: Нужно выиграть матч против коронавируса
20:53 Хоккей Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса
20:44 Олимпиада У вице-президент Олимпийского комитета Японии обнаружили COVID-19
20:42 Шахматы Непомнящий начал с победы Турнир претендентов
20:33 Футбол Йоахим Лев: Перенос Евро-2020 — безальтернативное решение
20:31 Футбол Футболистов и тренеров «Зенита» проверят на коронавирус
20:24 Хоккей Заключительный этап хоккейного Евротура перенесли на август
20:18 Футбол Клубный чемпионат мира перенесен
20:12 Хоккей ВХЛ приостановила розыгрыш плей-офф до 24 марта
20:07 Хоккей ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Инспектор ДПС с переодетым приятелем вымогали взятку на Ставрополье
Школьников Карелии из-за коронавируса отправят на каникулы раньше
«Все уши прожужжали». Как Нижний Тагил справляется с коронавирусной паникой
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева этапировали в Спасск-Дальний
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика