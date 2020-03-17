Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса

Чемпионат мира 2020 года в ближайшее время отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью Iltalehti.fi сообщил вице-президент Международной федерации хоккея на льду Калерво Куммола.
По его словам, в ближайшее время вскоре об отмене ЧМ-2020 будет объявлено официально. Сейчас со страховыми компаниями решается вопрос о выплатах.
Чемпионат мира по хоккею должен состояться в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее ИИХФ объявила об отмене всех ближайших соревнований, включая турниры чемпионата мира в низших дивизионах.
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