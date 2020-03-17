Клуб из ОАЭ будет выступать в хоккейном чемпионате Казахстана В первенстве уже играет один зарубежный клуб — «Хумо» из Узбекистана.

Хоккейный чемпионат Казахстана пополнит клуб из Объединенных Арабских Эмиратом.

Это команда из города Эль-Айн, который входит в эмират Абу-Даби. Сейчас рассматривается заявка клуба, сообщает shaiba.kz. Название команды не приводится.

В первенстве Казахстана уже играет зарубежный клуб — «Хумо» из узбекистанской столицы Ташкента.