Президент «Нефтехимика» Бикмурзин ушел в отставку (фото) Руководитель возглавлял клуб с 2015 года.

Президент «Нефтехимика» Азат Бикмурзин покинул свой пост.

Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в жизни!



В знак благодарности Азату Шаукатовичу Бикмурзину вручена уникальная картина нижнекамской художницы с символикой нашего клуба! pic.twitter.com/TkdsfWMbVC — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 19, 2020

«Мы выражаем огромную благодарность Азату Шаукатовичу за ту поддержку и внимание, которые он оказывал нам все эти годы, способствовал развитию хоккея в Нижнекамске», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, Бикмурзин возглавлял «Нефтехимик» с 2015 года. За это время нижнекамцы трижды выходили в плей-офф КХЛ, всякий раз завершая борьбу в первом раунде.

В текущем сезоне «Нефтехимик» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф клуб из Нижнекамска проиграл серию «Ак Барсу» со счетом 0-4.