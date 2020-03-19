Президент «Нефтехимика» Бикмурзин ушел в отставку (фото)

Президент «Нефтехимика» Азат Бикмурзин покинул свой пост.
Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев.
«Мы выражаем огромную благодарность Азату Шаукатовичу за ту поддержку и внимание, которые он оказывал нам все эти годы, способствовал развитию хоккея в Нижнекамске», - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Напомним, Бикмурзин возглавлял «Нефтехимик» с 2015 года. За это время нижнекамцы трижды выходили в плей-офф КХЛ, всякий раз завершая борьбу в первом раунде.
В текущем сезоне «Нефтехимик» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф клуб из Нижнекамска проиграл серию «Ак Барсу» со счетом 0-4.
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